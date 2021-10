Maxi rissa tra pregiudicati, stangata sul night: chiuso per 20 giorni il Blue Moon

ANCONA - Chiuso il cerchio sulla maxi rissa di Vallemiano, e chiuso per 20 giorni pure il night club Blue Moon. Provvedimento notificato al titolare dopo gli accertamenti di Polizia amministrativa effettuati all’indomani della zuffa esplosa nel locale il 3 ottobre scorso. Dalle indagini è emerso che i protagonisti della rissa, che avevano riportato lesioni e si trovavano riversi in strada, sanguinanti, risultavano essere quasi tutti gravati da precedenti penali e di polizia per un campionario di reati gravi tra cui oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, rapina aggravata, ubriachezza molesta, incendio, spaccio di stupefacenti, furto in abitazione, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali. A uno era stato notificato, il giorno prima della rissa, un avviso orale emesso dal Questore.

