Marciapiede rotto, donna vola a terra e si procura un trauma alla spalla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Stava tranquillamente passeggiando lungo via Colombo quando a causa di un marciapiede rotto una signora di 56 anni è caduta a terra. Per i soccorsi è intervenuta la Croce Gialla che ha portato la donna che ha subito un trauma alla spalla in codice giallo all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.