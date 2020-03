Giornalismo marchigiano in lutto: un infarto ha stroncato Gianni Rossetti

Ultimo aggiornamento: 20:57

ANCONA - Giornalismo marchigiano in lutto per la scomparsa di Gianni Rossetti . Rossetti ha iniziato la sua lunga carriera al Corriere Adriatico, per poi passare alla redazione del Resto del Carlino e concluderla a RAI 3 Marche. Tanti gli incarichI: è stato infatti anche direttore dei corsi della scuola di giornalismo di Urbino e anche presidente dell’Ordine dei giornalisti delle Marche.Rossetti era anche conosciuto ed aprezzato negli ambienti sportivi della nostra regione per aver fondato la società di basket Aurora Jesi. Aveva 74 anni e si è spento, nel pomeriggio di oggi a causa di un infarto.