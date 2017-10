Tenta manovra da brividi Moto contro la macchina il centauro è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Versa in condizioni disperate il centauro rimasto coinvolto ieri mattina in un incidente lungo la variante. Verso le 11 l’uomo, di circa 50 anni, si è scontrato contro una Fiat Panda, guidata da una donna. L’incidente si è verificato sulla variante alla Statale 16 prima della galleria di Ancona Nord in direzione Falconara. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, sembra che l’utilitaria abbia fatto improvvisamente inversione travolgendo il centauro che stava transitando regolarmente. E’ stato lui ad avere la peggio. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l’automedica del 118.