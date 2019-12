Mancinelli firma, Polenta assessore: «Il park S.Martino? Può essere utile»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Quasi un mese di attesa, ieri la firma sul decreto. Michele Polenta, ex capogruppo dei Verdi, è ufficialmente il nono assessore della Giunta Mancinelli . All’imprenditore agricolo, 51 anni, il sindaco ha affidato il pacchetto completo dell’Ambiente. L’incarico, per uno strano destino, arriva il giorno dopo la pioggia di fuliggine in centro.«Il dossier Pia (Progetto inquinamento Ancona, ndr) sarà tra i primi che vorrò approfondire - afferma il neo assessore - Si deve partire con il piede giusto nell’azione di contrasto agli inquinanti e allergeni nelle zone delicate della città». Ambiente tema trasversale. Con due questioni su tutto: il nuovo posteggio San Martino e il terminal crociere. «Il nuovo parcheggio, dove proverò a capire se può essere progettata una struttura con verde architettonico verticale, potrebbe sembrare una cosa sbagliata ma si può rivelare utile su più fronti. Una sosta veloce può aiutare il commercio del centro - afferma Polenta - E può aiutarci ad aumentare l’attuale pedonale. L’ipotesi ampliamento va inserita in un progetto sulla mobilità che includa l’area del Guasco. Anche alla luce del raddoppio Fincantieri e terminal crociere». Il banchinamento del molo Clementino per Polenta «è un progetto da fare per il bene dello sviluppo di Ancona. Non ci si può limitare a dire sempre di no. Così come non possono non essere prese in considerazione le criticità ambientali sollevate - sottolinea Polenta - La sfida da vincere sarà di avere benefici economici per la città e limitare al minimo l’inquinamento generato dal banchinamento». Polenta si impegna inoltre a seguire «da vicino il progetto della pista ciclabile Pietralacroce-Portonovo, così come i collegamenti park Archi-centro e Mandracchio-Marina Dorica».