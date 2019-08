Mamma morta di parto: il ministero manda gli ispettori al Salesi

di Federica Serfilippi

ANCONA - Una tripla inchiesta per fare luce sulla morte della 34enne tunisina spirata sabato notte al Salesi, dopo aver partorito un feto senza vita. Oltre alla procura e all’azienda sanitaria, gli accertamenti sul caso verranno eseguiti anche dal Ministero della Salute. Il dicastero coordinato dal ministro Giulia Grillo ha infatti ha disposto l’invio degli ispettori per chiarire i contorni della tragedia avvenuta nella sala parto della Clinica di Ostetricia e Ginecologia.L’invio della squadra di esperti è stata annunciata ieri pomeriggio da una nota diramata dal Ministero della Salute: «A seguito del decesso di una donna di 34 anni, avvenuto nella notte tra sabato 24 e domenica 25 agosto scorso presso il punto nascita dell’Ospedale Salesi di Ancona durante il travaglio indotto per espulsione di feto premorto, il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha disposto l’invio della task force degli ispettori per accertare quanto accaduto nel nosocomio marchigiano».