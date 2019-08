Mamma e feto morti: doppia indagine Ipotesi embolia polmonare

di Federica Serfilippi

ANCONA - Da un lato l’indagine interna della direzione medica degli Ospedali Riuniti. Dall’altra, l’inchiesta aperta dalla procura con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Passano da questo doppio filone gli strascichi della tragedia avvenuta sabato notte al Salesi, quando una. C’era stata portata dal personale sanitario per espellere un feto privo di vita, morto in utero in concomitanza della fine del periodo gestazionale.Sul corpo della vittima, residente a Loreto assieme al marito e a due figli minori, verrà nelle prossime ore eseguita l’autopsia all’obitorio di Torrette. Non è escluso che accertamenti autoptici possano essere disposti anche sul feto. La 34enne aspettava una bambina. Sul fascicolo aperto dal pm Irene Bilotta non compare, almeno fino ad ora, nessun indagato.