Malore per Vitale cade in banchina Paura a Marina Dorica

ANCONA - È svenuto mentre lavorava sul suo yacht, sul pontile E1 a Marina Dorica. Paura ieri mattina per Ugo Vitale, storico velista anconetano di 82 anni. Attorno alle 10 alcuni presenti l’hanno visto a terra, privo di sensi, e hanno lanciato l’allarme. È stato soccorso dal 118 e dalla Croce Gialla e portato in codice rosso a Torrette: si è ripreso, ma era molto provato e ora le sue condizioni sono monitorate dai medici. Forse un abbassamento di pressione ha causato il malore, mentre puliva sotto il sole la sua adorata Angi II, l’imbarcazione Elan 45 con cui ha partecipato anche all’ultima edizione della Regata del Conero, insieme al genero Paolo Mascino. Pensionato ed ex assicuratore, Vitale è una figura conosciutissima nell’ambiente della vela: è un grande appassionato di questo sport, che continua a praticare, ed è stato una colonna del circolo Stamura.