Malore fatale in strada, un uomo si accascia al suolo: muore sotto gli occhi dei passanti

ANCONA - Dramma in via Tavernelle, dove un uomo, colto da un malore fatale, si è accasciato al suolo ed è morto: è successo attorno alle 19,30, sotto gli occhi di alcuni testimoni, non distante dal semaforo all’incrocio con via delle Grazie e via Torresi. Sul posto è intervenuto un equipaggio della Croce Rossa insieme all’automedica del 118, oltre ad una pattuglia della Polizia locale e a una Volante. Per oltre mezz'ora il personale del 118 ha provato a far ripartire il cuore dell’uomo, ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo, che avrebbe un'età tra i 60 e i 70 anni e sarebbe d'origine albanese, non aveva i documenti con sè: è in corso l'identificazione.

