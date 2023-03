Magistrato colto da malore in tribunale ad Ancona, si accascia in ufficio ma riesce a chiamare i soccorsi

ANCONA – Momenti di apprensione questa mattina nel tribunale di Ancona, dove un magistrato si è sentito male mentre si trovava nel suo ufficio e si è accasciato. Lui stesso ha chiesto aiuto ai colleghi, sollecitando l'intervento dei mezzi di soccorso.

Malore per un pm in tribunale, arriva l'ambulanza

A palazzo di giustizia, attorno alle 12,30, è intervenuta l'automedica del 118 insieme a un mezzo della Croce Gialla di Camerano. Il magistrato, che non ha mai perso conoscenza, è stato trattato in un primo momento nel suo ufficio, ma poi si è reso necessario il trasferimento in ambulanza al Pronto soccorso di Torrette per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, necessari ad indagare sull'origine del malore.