​Ancona, si allontana da casa a 90 anni: paura per un anziano ritrovato grazie ai familiari

ANCONA- Paura ad Ancona intorno all'ora di pranzo di oggi (21 marzo) per la scomparsa di un anziano. L'uomo di 90 anni si era allontanato dalla sua abitazione in zona Tavernelle ma è stato fortunatamente ritrovato grazie all'intervento della Croce Gialla allertata dai familiari. Dopo il ritrovamento, l'anziano è stato portato all'Inrca in condizioni non grave.

Intervento per una donna

Sempre nel medesimo orario, dalle parti di via Marconi, i sanitari sono intervenuti anche per un malore ad una donna di 40 anni poi trasportata a Torrette anche lei in condizioni non gravi.