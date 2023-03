Malore improvviso sul campo di calcio, Vincenzo si accascia e muore: aveva 49 anni

AGRIGENTO - Era andato al campetto di calcio per una partita con gli amici ma non è neanche riuscito a cominicare la partita. Vincenzo Re, 49 anni, aveva accusato difficoltà respiratorie già prima di scendere in campo ed è morto poco dopo per un malore improvviso. La tragedia è avvenuta mercoledì sera in borgata San Leone ad Agrigento.

Il malore

Gli amici di Vincenzo Re e i responsabili della struttura sportiva hanno chiamato immediatamente il 118, l'ambulanza è arrivata nel giro di pochi minuti, ma non c'è stato nulla da fare perché la vittima, figlio e fratello di due noti avvocati agrigentini, è spirato prima di arrivare in ospedale. La vittima non soffriva di nessuna patologia.

Due tragedie in 24 ore

Appena 24 ore prima, ma a Favara, nella palestra della scuola «Guarino» di via Capitano Basile, era morto un bambino di 12 anni, Davide Licata. Il piccolo s'è sentito male ed ha perso i sensi mentre stava giocando a basket. Per questa tragedia, la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e verranno acquisiti i certificati di sana costituzione e di idoneità all'attività sportiva del piccolo.