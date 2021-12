Il maestro Renzo Franzoni si è spento a 97 anni dopo una vita votata all'insegnamento, città in lutto

ANCONA - Il maestro Renzo Franzoni se n’è andato nel giorno di Santo Stefano a 97 anni. «Mi piace ricordarti così – scrive il figlio Diego, docente ed ex assessore all’ambiente del Comune di Ancona - mentre tieni una lezione umoristica ai tuoi ex alunni; il mio ottimismo mi faceva pensare che ce l’avresti fatta anche questa volta, ma non è stato così.

Quasi 100 anni vissuti sono una profonda esperienza che hai avuto la possibilità di vivere. Quella mezz’ora passata insieme a parlare la vigilia è stato un bel regalo di Natale». La missione di Renzo Franzoni è sempre stata quella di insegnare e di amare la natura e l’ambiente. Aveva iniziato a stare dietro la cattedra nel 1952 a Montegranaro. Amava i piccoli paesi: a Polverigi, in una scuola di campagna, in un anno aveva insegnato a ben 73 alunni e poi si era spostato a Ostra Vetere, Montelago di Sassoferrato, San Marcello, Monsano fino a chiudere la carriera di insegnante nel 1976 a Camerata Picena. Era un acuto osservatore ed annotava spesso episodi ed aneddoti tanto che nel 1996 aveva scritto e pubblicato un libro, “Un anno con la prima”, che gli era valso tanti riconoscimenti. I suoi ex alunni lo amavano e lo invitavano spesso a rimpatriate. Era un ambientalista ed un’ecologista convinto e fu protagonista di un viaggio sui generis nel 1953. Partì su una Lambretta da Ancona e dopo tre settimane giunse in Olanda dove partecipò alle opere di ricostruzione dopo un’esondazione del mare. Negli anni Settanta aderì all’associazione Kronos 1991 ed era stato tra i fondatori del circolo “Il Pungitopo” e poi dell’associazione “Gli amici del Guasco”. Aveva la passione per il vernacolo ed aveva diretto piccole compagnie teatrali e era stato anche impegnato in politica dal 1975 al 1980 al comune di Monsano. Lascia i figli Diego e Gabrio, il nipote Alessandro. Oggi alle 14,30 la cerimonia funebre al centro polifunzionale di Pietralacroce.

