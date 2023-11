Ancona, furgone impedisce ad un'auto di uscire dal parcheggio: attesa, discussione, sberleffo e lite furiosa. Deve intervenire la polizia

ANCONA - Un furgone che ostruisce l'uscita di una auto, l'attesa, lo sberleffo e la lite furiosa. Succede anche questo sulla strada. Nel pomeriggio di ieri i poliziotti sono intervenuti nei pressi di via I maggio ove era stata segnalata una lite in un esercizio commerciale della zona. Giunti sul posto gli operatori hanno rintracciato all'interno di un parcheggio due litiganti, entrambi italiani di circa 50 anni. Uno dei due ha riferito loro che, dopo essere uscito dal lavoro, nel riprendere la sua vettura lì parcheggiata si è accorto che questa era bloccata da un furgone di proprietà di uno degli esercizi commerciali in quella zona presenti. L'uomo chiedeva ai dipendenti di spostare il furgone per poter uscire con la sua vettura ma questi gli rispondevano che il proprietario sarebbe giunto da lì a poco.

La sfida

Trascorso qualche minuto lo stesso ha riferito ai poliziotti di essersi spazientito dell'attesa vana e così ha richiesto nuovamente ai dipendenti del negozio di contattare il titolare affinché giungesse presto.

Dopo qualche minuto, con l'arrivo del titolare, tra i due è nata un'accesa discussione e, in gesto di sfida, l'uomo con il furgone ha richiuso lo sportello ed è andava via. Da quì ne è nata una colluttazione nella quale una delle due persone, sbattendo il capo, si è ferito. La lite è terminata poco dopo con l'arrivo degli uomini di via Gervasoni che sono riusciti a placare gli animi e a riportare la situazione alla calma.