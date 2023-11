ANCONA Lavori alla rete del gas: a Torrette viabilità rivoluzionata per due mesi. Il cantiere diventerà operativo lunedì 13 novembre e dovrebbe proseguire, stando al cronoprogramma, fino al 31 gennaio 2024. I lavori verranno divisi in 4 fasi. La prima modificherà la viabilità in via Esino e in via Conca, dove ci sarà il restringimento della carreggiata, per cui si procederà su una sola corsia in entrambe le direzioni (per un tratto).

Le modifiche





Nella seconda fase via Conca subirà modifiche al traffico dalle 22 alle 6. Ci sarà il restringimento della carreggiata dal distributore IP fino all’intersezione con via Esino e l’istituzione del senso unico di marcia a salire da via Flaminia a via Esino.

Il traffico proveniente dalla Variante sarà deviato all’altezza della rotatoria del McDonald’s verso via Tenna–via Metauro. La terza fase riguarderà via Lambro: divieto di sosta e fermata su ambo i lati ed interdizione della circolazione veicolare dal civico 18, compresa l’area di parcheggio.

L’ultima tranche riguarderà in particolare via Esino e via Conca, dove verrà ancora ristretta la carreggiata. In via Esino, invece, verranno istituiti degli obblighi di svolta. Insomma, saranno più di due mesi in cui gli automobilisti dovranno armarsi di pazienza e guardare attentamente la segnaletica stradale.



Ma non è tutto. Torrette dovrà fare a breve i conti anche con i lavori di istallazione dell’impianto elettrico di alimentazione ed illuminazione dell’ascensore del sovrappasso pedonale che collega via Metauro con il parcheggio dell’ospedale regionale. Nei giorni scorsi, è stato approvato il progetto esecutivo. L’importo complessivo dei lavori è di 8.385,42 più Iva. Il tempo di esecuzione è stato valutato in 15 giorni naturali e consecutivi dalla determina di affidamento. Si tratta dell’ultimo tassello previsto nell’ambito del progetto complessivo da 700mila euro del sovrappasso, diventato operativo lo scorso luglio.