I ladri svuotano le cantine: rubata anche la gabbia dei canarini

di Claudio Comirato

ANCONA - C’è chi è specializzato nei furto in appartamento e chi invece si accontenta di ripulire le cantine: ma in ogni caso, resta la disperazione dei legittimi proprietari. Ecco quello che è accaduto nei giorni scorsi in una palazzina che si trova in via Giordano Bruno non distante dal semaforo che regola l’incrocio con piazza Ugo Bassi.finire nel mirino dei ladri una decina di cantine che appartengono a dei condomini che abitano nello stesso stabile. Dopo aver fatto saltare la serratura che conduce al piano inferiore del palazzo, i malviventi sempre con un arnese da scasso, forse un piede di porco, sono riusciti ad aprire una decina di porte che danno accesso a delle cantine. Rubando di tutto, anche una gabbia per canarini