La bici sbanda e lui cade Alla Baraccola ferito un ciclista di 53 anni

ANCONA - Domenica da dimenticare per un appassionato ciclista di 53 anni finito all’ospedale per un incidente che è avvenuto in via di Pontelungo. Tutte da chiarire le cause: è praticamente certo che non vi siano veicoli coinvolti. Il ciclista sarebbe scivolato: non è chiaro se per una macchia d’olio o per una buca. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona che, una volta stabilizzato, ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale con un codice di media gravità a causa dei forti traumi subiti nella caduta.