Principio di incendio di un container prefabbricato: momenti di paura nel cuore della città

ANCONA - Nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in piazza della Repubblica, in ausilio al personale dei vigili del fuoco, in quanto era scaturito un principio di incendio in un container prefabbricato, posto vicino ad un’edicola, appartenente alla ditta edile che sta eseguendo i lavori di ristrutturazione di via della Loggia. Non si registrano danni a cose e persone ma sono in corso accertamenti per verificare le cause dell’incendio, anche tramite la visione delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, ubicate nella zona.

