Medico di 58 anni dell'Inrca trovato morto nella sua abitazione

ANCONA - Lo hanno trovato senza vita nella sua abitazione. Quando sono stati attivati i soccorsi non c'era ormai più niente da fare per un medico dell'Inrca di 58 anni. La tragedia si è consumatata in via Santa Margherita, tante le persone a chiedersi cosa fosse successo e poi sbigottite quando la notizia si è diffusa. Sul posto l'automedica, i volontari della Croce Gialla e il personale del soccorso sanitario ma per l'uomo ormai non c'era più nulla da fare.