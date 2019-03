Si schianta sul new jersey soccorso nella notte e portato al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si schianta nella notte in via Mattei. Per cause in fase di ricostruzione, un uomo alla guida di una vettura perdeva il controllo urtando violentemente new jersey. I vigili del fuoco hanno soccorso il conducente della vettura, veniva trasportato al pronto soccorso dal personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.