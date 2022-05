L'auto si schianta vicino al cantiere sull'autostrada A14: morto il conducente

ANCONA - Ancora un tragico schianto sull'autostrada A14 in un tratto delle Marche interessato da cantieri. Poco prima delle 13:30, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, si è verificato un incidente nel tratto compreso tra Ancona nord e Ancona sud, in direzione di Pescara, all’altezza del km 229,8 in corrispondenza di un cantiere correttamente installato e segnalato. Nell’incidente, che ha visto coinvolta un’autovettura, il conducente - un uomo originario di Bari del 1948 ma residente all'estero - ha perso la vita. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. In un primo momento era stata allertata anche l'eliambulanza, che però purtroppo è dovuta tornare alla base.

