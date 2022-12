ANCONA - Incendio nel pomeriggio ad Ancona, i vigili deI fuoco salvano dal rogo due cani e due tartarughe. L'allarme è scattato a Sappanico, dove le fiamme hanno avvolto un'auto in sosta, carbonizzandola, ed un capanno vicicno. I pompieri, prontamente intervenuti, non hanno potuto evitare i gravi danni all'auto ed al capanno, ma hanno portato in salvo due cani e due tartarughe.