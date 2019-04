Hashish nascosto in camera da letto: due ragazzi nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Sorpresi dai carabinieri con l’hashish, nei gaui due ragazzi di 20 e 32 anni.I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ancona hanno deferito in stato di libertà due giovani, un 32enne e un 20enne, trovati in possesso rispettivamente di 3 e 15 grammi di hashish nascosti nelle rispettive camere da letto di un’abitazione del centro storico anconetano.Sempre lo stesso reparto, nella notte appena trascorsa, ha deferito in stato di libertà per “Guida in stato di ebbrezza”, una giovane donna 35enne. La stessa controllata in questa strada Vecchia del Pinocchio, alla guida di un’autovettura Golf Wolkswagen, risultava positivo all’accertamento alcolemico con un tasso pari a 1,17 g/l. La patente di guida veniva ritirata.