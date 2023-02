Ancona, i giovani imprenditori che non mollano: «Le difficoltà ci sono ma la città sa rispondere. Quali limiti? I pochi eventi»

ANCONA- Festeggerà un anno di attività, sabato 4 febbraio (con uno speciale aperitivo aperto a tutti), il Timeless Area Concept Store in Corso Stamira 36 ad Ancona. Nel pieno centro cittadino. Un anno fatto di sacrifici, di duro lavoro ma anche di soddisfazioni e di novità. Il tutto amplificato da un contesto generale che non è sicuramente dei migliori e dalla voglia di far capire che i giovani ci sono e hanno voglia di fare. Francesco Caiazza, giovane titolare classe '92 del negozio (tra i protagonisti anche della nascita del brand Timeless) che abbina l'abbigliamento al tempo libero, batte proprio su questi tasti raccontando la sua avventura.

LEGGI ANCHE: Mancano cuochi e camerieri, ecco la mossa a sorpresa: gli hotel passano al B&B

«La città sa rispondere e volerti bene»

«Complessivamente è stato un primo anno di soddisfazioni nonostante un periodo tutt'altro che dei migliori tra rincari e poco movimento. La gioia più grande è quella di aver creato un qualcosa di nuovo in pieno centro, la gente si diverte e la città sa rispondere presente ripagandoti dei sacrifici». Un format nuovo, che ricalca quanto avviene nelle grandi piazze della moda come Milano e Parigi: «Sicuramente l'abbigliamento è stato il riscontro più importante - ha confessato Caiazza (nella foto sopra, ndr) - Il bar e la gestione del tempo libero hanno bisogno di essere capiti. Noi, dal nostro punto di vista, siamo sempre andati in una direzione. Ancona ci ha sostenuto e ne siamo grati, la gente si è affezionata».

Limiti da superare

Nell'arco di una crescita è giusto anche guardare anche al tessuto cittadino: «Inutile girarci intorno, la poca attitudine all'organizzazione di eventi da parte del Comune è un limite. Così non si prendono in considerazione i giovani e non si aiutano i locali che, anzi, spesso e volentieri collaborano tra loro per ovviare a questa problematica». Tra le novità anche l'uso del Cotone organico coltivato senza utilizzo di pesticidi, fertilizzanti e composti chimici. Un contributo importante alla moda nel pieno rispetto della sostenibilità.