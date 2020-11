Giovani assembrati: tolleranza zero. Blitz dei vigili, scattano super multe per nove minorenni

ANCONA - Tolleranza zero. Perché il Covid non perdona. Nessuna pietà nei confronti di un gruppetto di minorenni che ieri pomeriggio si sono ritrovati a chiacchierare e bere una birra all’aperto, sulle panchine di piazza Malatesta. Indossavano le mascherine, ma non è bastato.

LEGGI ANCHE:

Covid, Brusaferro (Iss): «Evitare raduni a Natale, se ci rilassiamo la curva riparte». Rt nazionale a 1.08

I vigili urbani li hanno puniti tutti lo stesso perché creavano assembramento e non rispettavano le regole sulla distanza interpersonale. Nei confronti di 9 ragazzi, tutti tra i 15 e i 16 anni, sono scattate multe salatissime per un totale di 3.600 euro. Non le pagheranno loro, ma i genitori, a cui verranno notificati i verbali.

Tutto è partito dalla segnalazione dei residenti, l’ennesima. «Stanno arrivando diversi esposti degli abitanti della zona che si lamentano per gli schiamazzi e la presenza di giovani che disturbano e fanno assembramento - spiega Liliana Rovaldi, comandante della polizia locale -. Quando gli agenti sono intervenuti, li hanno trovati ammassati: avevano le mascherine, sì, ma non rispettavano le distanze, come prevedono le norme finalizzate al contenimento del contagio». Il Dpcm è stato applicato alla lettera, in modo ferreo: i ragazzi sono stati identificati e ciascuno ha ricevuto una multa da 400 euro, ridotta a 280 se pagata entro 5 giorni. «Queste sono le regole e tutti le devono seguire», è il commento della comandante Rovaldi.



Da tempo piazza Malatesta, nascosta tra via Cardeto e via Matteotti, è nel mirino della questura e del Comune perché è un luogo d’incontro per decine di giovani che si danno appuntamento qua per chiacchierare, bere, fumare, ma a volte c’è chi supera i limiti: sono stati segnalati episodi di spaccio e risse, l’ultima un paio di settimane fa, sedata dall’intervento della polizia, seguito da un fuggi fuggi generale. I residenti, esausti, hanno inviato decine di esposti alle autorità per chiedere più sicurezza. Non a caso l’assessore Foresi, in occasione dell’ultima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, aveva sollecitato un maggiore controllo in piazza Malatesta e in altri due luoghi critici: il parco Pacifico Ricci agli Archi e vicolo San Marco, alle spalle di via Cialdini, dove la settimana scorsa 8 ragazzi maggiorenni sono stati sorpresi dai vigili urbani a bere e chiacchierare senza mascherina: anche in quell’occasione sono scattate maxi multe di 400 euro a testa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA