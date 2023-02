Tamponamento a catena nella galleria Risorgimento ad Ancona: cinque auto coinvolte e due feriti. Traffico in tilt

ANCONA - Cinque auto coinvolte e traffico in tilt attorno alla galleria Risorgimento di Ancona. Alle 15 un tamponamento a catena ha bloccato la circolazione dentro il tunnel in direzione centro con cinque auto incastrate una dietro l'altra: sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Gialla che ha soccorso due automobilisti di 30 e 55 anni feriti nell'impatto.

La Polizia locale ha proceduto ai rilievi per stabilire le cause dell'incidente, mentre lungo la carreggiata in entrata della galleria si è formata una lunga fila, che ha paralizzato il traffico per diverso tempo.