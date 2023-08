Ancona, approfitta di un attimo di distrazione del barista e gli ruba il cellulare: preso quasi subito

ANCONA - Approfitta di un attimo di distrazione del barista e gli ruba il cellulare, ma l'idangine lampo della polizia di Ancona permette di incastrare il ladro e di restituire lo smartphone al proprietario.

Pasta di Camerino, il fondatore Gaetano Maccari coinvolto in un incidente in moto: «Ma torno subito al lavoro»

Lunedì scorso, alle ore 11.30 circa, gli operatori della Polizia di Stato sono intervenuti presso un bar di via Marconi, dove il titolare riferiva di aver subito il furto del proprio telefono cellulare. Mentre era al lavoro, ha raccontato ai poliziotti, sono entrati due soggetti, italiani, a lui sconosciuti che hanno ordinato due caffèMa poi, approfittando di un momento di distrazione del titolare, uno dei due allungava la mano per prendere il telefono cellulare posto sul bancone per poi allontanarsi utilizzando l'uscita posteriore del bar. Il titolare visionava le immagini di videosorveglianza e ricostruiva quanto accaduto. Inoltre agli operatori di Polizia riferiva anche di aver sentito dai uno dei due uomini che nel pomeriggio si sarebbe recato a casa di una donna. Dopo brevi ricerche gli operatori della Polizia di Stato giungevano a casa della donna (già nota), di cui il titolare aveva udito solo il nome. Lei ha inizialmente negato, ma poi ha ammesso aver ricevuto la visita di un amico. Proprio in quel momento è giunto un uomo nei confronti dei quali la donna ha assunto un atteggiamento indignato, invitandolo a restituire il telefono cellulare. L'uomo inizialmente ha negato ogni addebito ma poco dopo cha consegnatoa agli operatori il telefono cellulare.