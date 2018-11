Furti in casa senza tregua: una task force per bloccare le bande

di Stefano Rispoli

ANCONA - Una task force in campo per dare la caccia alle bande dell’est Europa che da venti giorni assediano il capoluogo. Non c’è pace per gli anconetani: non solo al Castellano, una delle zone più bersagliate dai ladri, ma anche in altri quartieri più centrali. Fra sabato e domenica sono stati messi a segno altri cinque colpi: al Passetto, a Borgo Rodi, in via Tiziano e in due appartamenti di Tavernelle. Sono spariti monili d’oro per alcune migliaia di euro. Indaga la polizia.La tecnica è sempre la stessa: i ladri acrobati entrano in azione al calar del sole, fra le 17 e le 20, quando sono sicuri che nelle case da saccheggiare non ci sia nessuno. Generalmente saltano su balconi e terrazzi, rompono le persiane, scardinano le finestre ed entrano, nella speranza di arraffare quanti più gioielli possibile. Perché all’oro sono interessati - facile da rivendere -, non certo ai prodotti hi tech che potrebbero essere rintracciati con appositi software.