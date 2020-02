Furgone sfreccia a 160 km all’ora: il furgone non è stato fermato per sicurezza, pronta una maxi multa

ANCONA - La bretella che collega il casello dell’A14 Ancona sud all’Asse Nord Sud come una pista da Formula Uno. Una pattuglia della Polizia municipale con il rilevatore di velocità si è posizionata nell’area di sosta lungo il rettilineo che conduce al casello dell’Autostrada A14. Dalla semicurva che costeggia il comando della Guardia di Finanza è sbucato un Fiat Doblo che nel rilevatore di velocità installato dagli agenti ha toccato i 160Km/h. Il mezzo per motivi di sicurezza non è stato fermato sul posto dagli agenti della Polizia Municipale onde evitare che il conducente si impegnasse in una improvvisa frenata che avrebbe potuto mettere in pericolo altri automobilisti. Nei prossimi giorni all’intestatario del furgone arriverà una multa di 600 euro con la sospensione della patente per un periodo compresi tra 30 e i 90 giorni. Non è la prima volta che il personale della Municipale si trova di fronte a questo tipo di velocità lungo la bretella ma anche nell’asse nord sud.

