Furgone della nettezza urbana contro la facciata di una casa, danneggiate le condotte del gas

ANCONA - Momenti di paura questa mattina attorno alle 8 in via della Montagnola, dove un furgone della nettezza urbana è finito contro la facciata di un’abitazione, danneggiando delle condotte del gas. Subito sul posto si sono portati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e lo scenario dell’incidente.

La sospetta fuga di gas è stata scongiurata, ma ora sono in corso accertamenti sullo stabile contro cui è andato ad impattare il furgone di Anconbiente. Il conducente grazie all'intervento della Croce Gialla è stato portato ma solo per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Sul posto, anche gli operatori della società Pissta per la messa in sicurezza della strada.