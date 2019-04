Furgone contro un autobus: passeggero cade, batte la testa e perde i sensi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Schianto da brividi fra un autobus e un furgoncino, paura per un passeggero che ha perso i sensi dopo essere caduto e aver battuto violentemente la testa. E’ accaduto all’ora di pranzo in via Brecce Bianche, nei pressi della parrocchia di San Gaspare. Il ferito è un 65enne anconetano che si trovava sul bus. Subito il conducente della Conerobus - rimasto illeso come anche il ragazzo alla guida del furgone - ha allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale per i rilievi e la gestione della circolazione. L’uomo è stato portato a Torrette in codice rosso.