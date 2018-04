A fuoco il materiale ammassato nell'alloggio di fortuna dei clochard

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Qusta mattina intorno alle 7.30 i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona zona Duomo per incendio. Per cause in fase di accertamento, andava a fuoco il materiale ammassato sotto gli archi della strada che conduce al Duomo di Ancona, usato come ricovero di fortuna dai senzatetto. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza tutto il sito. Sono intervenuti cinque automezzi con nove uomini, non si segnalano danni a persona.