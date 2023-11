Guida da Giulianova ad Ancona: il mistero dell'ex maestro falciato e ucciso sulla Variante

ANCONA - Non si sa cosa si facesse ad Ancona con la sua auto l’89enne Arnaldo De Flaviis, maestro giiuliese in pensione, sulla Nazionale Adriatica quando è stato travolto e ucciso mentre attraversava la strada dopo aver fermato il mezzo ed azionato le quattro frecce. La Nazionale è in questi giorni sede di un cantiere, era anche un momento di grande traffico e lui ha attraversato senza indossare il giubbotto catarifrangente ed è stato travolto da una Hyundaj condotta da un ventenne residente a Jesi e che non avrebbe potuto far nulla per evitare l’impatto. Il giovane adesso è indagato per omicidio stradale.

Falciato e ucciso sulla Variante, il giallo dell'ex maestro arrivato da Giulianova

Sul posto il 118 e tutti i mezzi di rianimazione, oltre alla Polstrada, ma il cuore che si era fermato non ha voluto riprendere a battere e per il maestro non c’è stato niente da fare.

Ieri pomeriggio è stata effettuate l’ispezione cadaverica che ha escluso l’autopsia e la salma potrebbe arrivare già oggi a Giulianova nella Casa funeraria Gerardini.

Come detto, nessuno, nemmeno i figli, sanno spiegarsi l’accaduto legato al fatto della sua presenza ad Ancona. L’impressione è che stava attraversando la strada per chiedere informazioni su dove si trovasse e come tornare a Giulianova. Era una persona cordiale e molto generosa, viveva in via Vespucci, di fronte al Parco Franchi ed era rimasto vedovo anni fa per la scomparsa della moglie, maestra anche lei, Fernanda Santinelli, Lascia tre figli.