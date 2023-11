ANCONA La procura ha aperto un fascicolo, come da prassi in questi casi, per omicidio stradale in merito al tragico investimento che lunedì sera, lungo la Variante, ha strappato alla vita Arnaldo De Flaviis, 89enne originario di Giulianova. Nel registro degli indagati è stato iscritto il nome del 20enne della Vallesina che era alla guida della Hyundai che ha centrato l’anziano. Si tratta di un’iscrizione come atto dovuto e a garanzia dell’indagato, nel caso venissero disposti accertamenti di natura irripetibile. Le indagini sono condotte sul campo dagli agenti della Polizia Stradale, intervenuti sul posto per i primi rilievi. L’auto del 20enne e quella dell’anziano, una Fiat Punto, sono finite sotto sequestro.

Ieri, all’obitorio di Torrette si è svolta l’ispezione cadaverica e già oggi la salma potrebbe raggiungere Giulianova, dove l’uomo viveva. De Flaviis era un ex maestro in pensione, molto noto nella cittadina abruzzese. Rimane un giallo la sua presenza sulla Variante, nel territorio compreso tra Ancona e Falconara. Nelle Marche l’anziano non aveva legami. Nessuno, nemmeno i tre figli, sanno spiegarsi perché De Flaviis sia andato in auto fino ad Ancona. Non si sarebbe mai spinto da solo così lontano dalla sua abitazione. Stando a quanto emerso, l’anziano ha accostato l’auto lungo la corsia sud. Ha messo le quattro frecce e poi è sceso dalla sua Punto. È da accertare se l’auto possa aver subito un guasto o se l’uomo, disorientato, abbia abbandonato l’abitacolo per poter chiedere aiuto o informazioni. Quando ha attraversato la strada è stato falciato dalla Hyundai, che proseguiva verso nord. Il conducente non ha fatto in tempo ad arrestare la corsa ed evitare l’impatto. In quel tratto la strada è buia e l’anziano non aveva indossato il giubbetto catarifrangente