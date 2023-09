ANCONA - Molti, in riviera, hanno ormai riposto lettini e ombrelloni, altri tengono duro e anzi in occasione di questo fine settimana in cui si prevede tempo splendido sono pronti a fare dietrofront e riaprire le loro attività. In generale, da Falconara, Palombina fino a Numana gli operatori si presentano spiazzati da questa coda dell’estate e per la gran parte di loro la stagione è chiusa: i bagnanti che in buon numero si avvicinano alle spiagge devono mettere in atto una sorta di fai da te, con sdraio e ombrellone da casa.

La scelta





A Palombina, così come al Passetto, gli stabilimenti sono chiusi da giorni. Solo nella prima località funzionano alcuni chalet ma in spiaggia non ci sono più servizi. Stesso discorso fra Sirolo e Numana dove sono pochi gli stabilimenti che forniscono lettini su richiesta. Un peccato perché girando per questi luoghi ci si accorge della presenza di tante persone a caccia dell’ultimo sole di stagione, soprattutto stranieri, mentre oggi e domani potrebbe ritornare anche la gente del posto.

La controtendenza

Per quanto riguarda Portonovo c’è controtendenza con la maggioranza degli operatori ancora in piena attività e con la voglia di sfruttare fino alla fine la possibilità dettata indicata dalla Regione per allungare l’apertura a fine settembre. Magari proprio per cercare di recuperare il fatturato di inizio estate quando il cattivo tempo l’aveva fatta da padrone. «C’è la possibilità di sfruttare il bel tempo – afferma Gianni Boriani dello stabilimento Franco – e quindi siamo operativi almeno fino a domani. E’ ovvio che il numero di ombrelloni è diminuito, ma abbiamo la possibilità di accontentare quanti verranno a godersi questi scampoli di bella stagione».

Aperto anche lo stabilimento Il Molo, come conferma Giada Bedinelli, mentre ha chiuso da alcuni giorni lo stabilimento Emilia, come succede ogni anno a metà settembre, racconta il titolare Edoardo Rubini. Dall’altro lato della baia la Capannina, pur tenendo in attività lo chalet, ha ormai ritirato tutti gli ombrelloni e i fortunati che frequentano la spiaggia possono farlo in libertà come in una grande spiaggia libera. Per quanto riguarda Giacchetti, ombrelloni chiusi in spiaggia ma possibilità peri clienti di usufruire delle sdraio a ridosso delle cabine e del ristorante, che è pienamente in attività. Stesso discorso, infine, da SpiaggiaBonetti che ha anche intenzione di tenere aperto la chalet fino a che il tempo lo permetterà.