Eroina nel barattolo di crema alle nocciole: arrestato ad Ancona un 54enne già con precedenti

ANCONA- Nascondeva eroina nel barattolo di crema spalmabile alle nocciole (particolare curioso proprio nel giorno, oggi, del Nutella Day). E' stato scoperto e arrestato ieri, 4 febbraio, dai carabinieri di Ancona un 54enne di origini tunisine già noto per precedenti in materia di traffico di stupefacenti.

La vicenda

La singolare vicenda che ha condotto all’arresto del 54enne tunisino ha avuto origine nel capoluogo dorico: i militari, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato il veicolo condotto dall’uomo. L'auto, dopo una serie di spostamenti sospetti, ha improvvisamente preso una Strada Provinciale a forte velocità nel tentativo di seminare i carabinieri. E' così che è stato fermato con tanto di perquisizione. Il barattolo di crema spalmabile, gettato sul sedile, ha attirato l'attenzione così da richiedere un esame più approfondito. All'interno, infatti, sono stati trovati in un involucro termosaldato in cellophane 125 grammi di eroina. Nel portafogli, inoltre, l'uomo - condotto a Montacuto - aveva quasi 2000 euro che vanno ritenuti proventi dell'attività di spaccio.