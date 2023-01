Ancona, annuncia il suicidio nella chat del lavoro. Una collega dà l'allarme, la polizia interviene in casa e la donna finisce in ospedale

ANCONA - Annuncia il suicidio nella chat del lavoro, una collega dà l'allarme e interviene la polizia. E' accaduto ad Ancona nella mattinata di oggi quando gli equipaggi delle Volanti sono stati allertati da una donna: «Una collega di lavoro si trova in casa dopo aver manifestato intenti suicidi su una chat di gruppo». Giunti celermente nell’abitazione indicata sono subito stati presi contatti con la donna, la quale, dopo aver aperto la porta agli operatori, pur rispondendo alle domande che le venivano poste, appariva comunque in evidente stato confusionale ripetendo frasi prive di senso compiuto. Dall’intervento si appurava che la stessa viveva in scarse condizioni igienico sanitarie; il monolocale in cui abita è apparso totalmente disordinato con vestiti e numerosi oggetti sparsi a terra e fuori posto.

Il controllo medico

Per quanto rilevato e considerate le condizioni mentali della donna è stato contattato il personale medico qualificato che giunto sul posto poco dopo e ha trasportato la donna nel locale nosocomio per sottoporla ad un consulto di tipo specialistico. Sul posto si è recata anche un’altra collega che, preoccupata da quanto scritto dalla donna nella chat di gruppo, aveva deciso di precipitarsi a casa sua al fine di verificarne personalmente le condizioni.