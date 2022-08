Ancona, “solito” divieto di balneazione dopo le piogge: niente tuffi al Passetto e al Cardeto

ANCONA - Ormai è diventata quasi una prassi: dopo il temporale estivo entrano in azione gli scolmatori e scattano i divieti di balneazione. Questa volta il pericolo è parzialemnte scampato: il Comune di Ancona ha emanato un'ordinanza che vieta la balneazione "solo" al Passetto e al Cardeto.

IL TESTO DELL'ORDINANZA

Nello specifico, sono due i punti in cui l'inquinamento ha superato i limiti e sono interdetti i tuffi: "AN 11 - sbocco collettore acque chiare monte Cardeto" e "AN 10 - Passetto sotto piscina comunale". I divieti sono validi fino alle pprime analisi con valori conformi.