Dialogo sempre più forte con i cittadini: la Polizia scientifica in piazza Roma

ANCONA - Dialogo sempre più intenso e profondo. Nel pomeriggio di ieri, sabato 14 gennaio, grande successo in Piazza Roma per la specialità più amata della Polizia di Stato. Il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per le Marche e l’Abruzzo ha allestito un gazebo volto ad illustrare ai cittadini e le preziose attività di indagine, repertazione e ricerca che gli stessi svolgono. Sono state fornite spiegazioni tecniche, pratiche, e scientifiche, relative alle sofisticate strumentazioni e tecnologie di cui la Polizia Scientifica quotidianamente si avvale. Grazie alla professionalità e competenza degli operatori, sono state coinvolte un gran numero di persone che con curiosità si apprestavano ad ascoltare e fare domande.

Ulteriore iniziativa di prossimità che in concreto testimonia come il lavoro della Polizia di Stato sia un lavoro tra la gente al servizio della gente.

Inoltre, non è mancato il consueto servizio di presidio del territorio assicurato ogni sabato pomeriggio. Infatti, il personale della Polizia di Stato, unitamente ad un equipaggio della Squadra Mobile, coadiuvata anche dalla Polizia Locale, effettuava pattuglie appiedate in Piazza Cavour, lungo Corso Garibaldi e Mazzini, nonché lunghi stazionamenti soprattutto in Piazza Roma, al fine di prevenire fenomeni di criminalità diffusa legata in particolar modo alle aggregazioni giovanili. Il dispositivo preposto ha assicurato un livello ottimale di ordine e sicurezza pubblica e nessuna criticità è stata registrata.