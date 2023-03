Il marito è sotto la doccia, lei chiama aiuto. I vigili del fuoco sfondano la porta e si trovano davanti l'uomo in accappatoio

ANCONA - Mentre il marito è sotto la doccia, la moglie - aziana e allettata - crede di avere un malore e dopo avere chiamato il coniuge inutilmente, prende il telefono e cerca di contattare la badante. Inutilmente. Allora cosa fa? Chiama i soccorsi e racconta di sentirsi poco bene. Sul posto arriva la Croce Gialla e contestualmente i vigili del fuoco per forzare la porta dell'appartamento.

Chiede aiuto mentre il marito è sotto la doccia

In corridoio l'incontro da choc. Il marito esce dal bagno in accappatoio e si trova davanti vigili del fuoco e sanitari. Una scena da film, mentre in camera da letto c'è la signora che aveva chiamato i soccorsi. Nell'imbarazzo generale pompieri e sanitari spiegano all'uomo - del tutto ignaro di quanto aveva fatto la moglie - che cosa era successo e perché avevano fatto irruzione nell'abitazione. Tutto è bene quel che finisce bene: l'anziana è rimasta a casa con il marito poichè le sue condizioni non destavano preoccupazione, mentre vigili del fuoco e Croce gialla hanno fatto dietro front.