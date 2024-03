Esce di casa e sulla tromba delle scale trova un uomo a terra colto da malore: è grave

ANCONA - Momenti di assoluta terrore quelli vissuti questa mattina in via Martiri della Resistenza da un condomino che è uscito e ha trovato il corpo di un uomo sulla tromba delle scale: era quello di un anziano di 75 anni circa c he era stato colto da un malore. Immediato l'intervento della Croce Gialla e dell'automedica: effettuata subito la rianimazione cardiopolmonare ed è stato anche utilizzato il defibrillatore quindi l'uomo è stato portato all'ospedale di Torrette in codice rosso.