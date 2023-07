Esagera con gli alcolici e infastidisce i passanti lungo il Corso

ANCONA - Momenti di trambusto quelli vissuti nel pomeriggio di oggi in corso Carlo Alberto di fronte alla chiesa dei Salesiani dove un ragazzo nordafricano di 28 anni che aveva esagerato con gli alcolici ha iniziato a disturbare i passanti in maniera anche pesante. Immediata la richiesta di intervento con polizia e carabinieri sul posto insieme alla Croce Gialla con il giovane trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti.