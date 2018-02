Contrattava lo spaccio di droga sulla chat di Whatsapp: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Contrattava la vendita di stupefacenti via Whatsapp e poi partiva la consegna.Ma il trucco non è sfuggito ai carabinieri di Collemarino che, una volta recuperati i cellulari sono riusciti a ricostruire la conversazione e la trattativa. Nel caso in questione, 7 grammi di hashish per 50 euro.I militari hanno così arrestato un 19enne marocchino, dopo che la perquisizione in casa aveva svelato anche un gr4indere metallico con tracce di marijuana. Sequestrato anche il telefono usato per la trattativa.