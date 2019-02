Fermato col coltello dopo una rissa: arsenale in casa Pregiudicato denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Coltelli di ogni dimensione e foggia, comunque tutti inquietanti. Non, insomma, i clAssici coltellini svizzeri: pregiudicato campano denunciato per detenzioni di armiI poliziotti della Squadra Mobile la sorsa nottea hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa di un pregiudicato di Torre del Greco rinvenendo 12 tra coltelli serramanico, pugnali e armi simili. L’indagine parte a novembre 2018, quando una volante della Questura dorica era intervenuta in una rissa in un locale della Baraccola identificando il destinatario della perquisizione e il proprietario del locale dove era avvenuta la violenta lite. Sul luogo del fatto veniva sequestrato un coltello a serramanico di 23 cm riconducibile a S.M. (l’indagato destinatario della perquisizione) che, nell’occasione, riportava ferite e traumi conseguenti alla lite e veniva denunciato anche per possesso ingiustificato dell’arma. La convinzione investigativa che presso l’uomo potesse detenere anche altre armi da taglio, simili a quella sequestrata nel novembre 2018, trovava conferma nell’esito della perquisizione di questa notte quando, gli agenti della Squadra Mobile, Sezione reati contro la persona, rinvenivano le armi sopra elencate tenute dentro un cassetto.