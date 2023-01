ANCONA - Ci risiamo. Stessa storia e stessa paura tra i cittadini. Dopo un piccola pausa i cinghiali sono tornati a cercare cibo in prossimità delle abitazioni. L’ultimo avvistamento risale allo scorso lunedì sera, in un giardinetto compreso tra via Fano e via Paolucci, al Piano. A testimoniare la scena è stato lo scatto pubblicato sui social da un residente. I cinghiali sarebbero stati almeno dieci, tutti in cerca di qualcosa da mangiare. I recenti avvistamenti hanno individuati piccoli branchi anche nel parco di via Marini e in via Angelini. Recentemente, i cinghiali erano stati visti anche all’interno del parco di Villa Beer, un’area dove - nonostante il degrado e l’incuria - passeggiano moltissime famiglie con bambini piccoli al seguito.

APPROFONDIMENTI MONTEFELCINO Duello nei boschi: trovata carcassa di un cinghiale sbranato dai lupi. Scomparsi alcuni cani da caccia