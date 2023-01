Duello nei boschi: trovata carcassa di un cinghiale sbranato dai lupi. Scomparsi alcuni cani da caccia

MONTEFELCINO - Un grosso cinghiale, ucciso con morsi alla giugulare e sbranato soltanto a metà, segno quasi inequivocabile dell'attacco di un branco di lupi. La zona, del resto, non è nuoca a questo tipo di episodi anche a danno di allevamenti.

Il macabro ritrovamento è stato fatto nei boschi intorno a Montefelcino da alcuni cacciatori impegnati in una battuta al cinghiale. Sono stati segnalati casi di attacchi anche ai cani dei cacciatori. Del resto non si tratta di una novitaà nella zona: i lupi casuarono molti danni con un irruzione nell'ovile dell'azienda agricola Rossini ed un'altra mattanza sì è poi verificata all'azienda agricola Torelli Pigozzi.