ANCONA Il caos è durato almeno venti minuti. Venti minuti intensi e indaffarati di manovre complicatissime per cercare di uscire da piazza del Papa, nel pieno centro di Ancona, con un camion di dimensioni gigantesche. In mezzo, il traffico bloccato in via Gramsci e gli arredi di alcuni dehors che sono stati spostati. La partita di tetris si è giocata ieri mattina, attorno all’ora di pranzo e ha causato inevitabili disagi alla circolazione stradale, con file che si sono create tra via Bernabei, via Gramsci e via Pizzecolli.

APPROFONDIMENTI TRASPORTI KO Vigile urbano investito sui binari: treni fermi nelle Marche. Ecco tutti i convogli in ritardo



I fatti

Tutto è successo perchè il mezzo pesante non riusciva ad uscire dal perimetro di piazza del Papa. Si sarebbe trattato di un camion arrivato nel salotto principale della movida per scaricare alcune attrezzare al Teatro delle Muse. In un contesto in cui si parla di alleggerire il traffico cittadino, l’immagine di ieri non è certo passata inosservata. Ha dato nell’occhio non solo ai residenti e ai passanti, ma anche agli esercenti di piazza del Papa. Alcuni sono stati addirittura costretti a spostare alcuni arredi dei dehors per cercare di facilitare al massimo le manovre del mezzo pesante che, di voler uscire da piazza del Papa, sembrava proprio non volerne sapere. E per fortuna che ai tavolini non c’erano seduti in quel momento dei clienti. Perché altrimenti il disagio sarebbe stato doppio e non certo un bel biglietto da visita per la città. Oltretutto, chi era lì ieri mattina dice di non aver visto la presenza della polizia locale. Le manovre di tetris sono state risolte nell’arco di una ventina di minuti e dopo una sessione complicata di allenamento per il conducente del mezzo pesante, che di colpe ne ha poche, considerando che l’ingresso in piazza del Papa sarebbe stato autorizzato. Per favorire le manovre sono stati anche spostati di peso alcuni motorini che si trovavano parcheggiati all’incrocio con l’Arco Amoroso.