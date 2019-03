Carambola sulla Flaminia Postina all'ospedale, traffico in tilt sulla statale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un ferito all'ospedale, altri due leggermente contusi, traffico a lungo in tilt. E' il bilancio di un incidente che si è verificato intorno alle 13 sulla Flaminia, all'ingresso nord di Ancona, poco prima del bar del Disco. Una ragazza di 20 anni, studentessa al corso di laurea in professioni sanitarie, originaria di Montecassiano, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato una Panda delle Poste che, guidata da una postina 45enne anconetana, ha invaso l’altra corsia e ha finito la sua corsa centrando un’auto che andava in direzione di Torrette, guidata da un ragazzo di 29 anni. L’auto che viaggiava verso Torrette è andata contro il muro della Flaminia. Sul posto vigili del fuoco, l'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Rossa. Portata al pronto soccorso di Torrette solo la postina con un codice di media gravità. Gli altri coinvolti nell'incidente sono rimasti lievemente feriti. Il traffico è andato in tilt.