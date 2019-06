Cagnolino vaga sulla corsia di sorpasso nella galleria del'A14: salvato dai poliziotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - In corsia di sorpasso, contromano, in galleria. Una morte quasi annunciata per un piccolo cane meticcio nero. Ma anche un grande pericolo per gli automobilisti che nel buio della galleria si sono trovati davanti il cane. Gli uomini della Polizia stradale di Fano non si sono dati per vinti e sono arrivati sul posto alle 8,45 di ieri mattina, dove era stato segnalato il bastardino sulla A14. Una volta all’interno della Galleria Montedomini, altezza Ancona Nord, i poliziotti hanno fatto rallentare il traffico e con molta pazienza sono riusciti a recuperare il cane. Tramite il microchip sono risaliti ai proprietari, una famiglia di Chiaravalle che alla vista del loro Eddy, sono rimasti commossi e hanno ringraziato i poliziotti.