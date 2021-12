Ragazzino precipitato dal tetto di Auchan, a giudizio il responsabile della sicurezza: lesioni colpose

ANCONA - Aveva raggiunto il tetto del centro commerciale Auchan (ora spazio Conad), riuscendo a introdursi in un’area non accessibile al pubblico per poi salire sopra un lucernario di plexiglas. Sotto il suo peso, la copertura aveva ceduto, facendolo piombare all’interno della galleria dopo un volo di quasi sei metri. Un 13enne falconarese ne era uscito con le ossa rotte e un trasporto d’urgenza al pronto soccorso del Salesi. Per fortuna, non era mai stato in pericolo di vita. Ma ancora oggi, a distanza di due anni dall’accaduto, porta sul corpo le ferite di quella caduta dopo essere stato sottoposto a diversi interventi chirurgici, soprattutto per ridurre la frattura del femore.



Due indagati

Nell’inchiesta, fin da subito, sono entrati due indagati: l’educatore di 31 anni che aveva accompagnato il 13enne e altri ragazzini nel complesso di via Scataglini; e un 55enne, all’epoca dei fatti responsabile dei servizi del centro commerciale della Baraccola, con competenze anche in tema di sicurezza. L’accusa: lesioni colpose in concorso. Per il primo, il giudice ha da poco stabilito un programma di messa alla prova: per sei mesi (in sei ore settimanali) dovrà prestare servizio in una onlus di Ancona per portare avanti lavori di pubblica utilità. Se la Map dovesse dare esito positivo, il procedimento si estinguerà senza dove passare dal processo.

Per il dipendente del complesso commerciale il dibattimento inizierà il 20 gennaio davanti al giudice Alberto Pallucchini dopo il decreto di citazione a giudizio varato dalla procura. All’educatore, che all’epoca esercitava in una onlus, la procura contesta la mancata vigilanza: non avrebbe impedito al 13enne che era sotto la sua custodia di accedere a una zona interdetta e pericolosa. Al responsabile dei servizi dell’ex Auchan, il pm Marco Pucilli imputa delle negligenze legate alla sicurezza: non avrebbe dotato la zona dei lucernari con idonea recinzione atta a impedire l’ingresso a persone non autorizzate. Non ci sarebbero state per la procura indicazioni del divieto di accesso e di potenziale pericolo e il cancello dell’area sarebbe stato privo di lucchetto. Nella caduta, il minore (tutelato dall’avvocato Arianna Benni) aveva riportato un trauma cranico commotivo, la lesione di alcune vertebre e la frattura del femore e del gomito. Ancora oggi cammina a fatica e a stretto giro dovrebbe sottoporsi a un ulteriore intervento chirurgico alla gamba. Aveva fatto un volo di 5,38 metri, piombando davanti alle casse del supermercato. Immediati erano stati i soccorsi per portalo al Salesi. Così come l’intervento della polizia per i rilievi di rito.



